Motores Rali da Polónia adiado Por

Depois da Lituânia foi agora a vez de mais uma uma prova do Campeonato da Europa (ERC) de Ralis ser adiada devido à pandemia de coronavirus; o Rali da Polónia.

Tal como noutras competições, o calendário do ERC vai sendo cancelado com a evolução da situação sanitária que se vive no continente europeu, sendo que após o Liepaja (Letónia) e a Lituânia foi a vez de ser adiada a prova polaca do campeonato, que estava prevista para entre 26 e 28 de junho.

A Federação Polaca de desporto motorizado trabalha com o ERC para encontrar novas datas para a realização, sendo de prever que seja anunciada uma antes do final de maio.

“Esta necessidade de substituição de data é o resultado direto da pandemia do coronavirus”, fez saber Jean-Baptiste Ley, o coordenador do campeonato, que sublinhou: “Estamos igualmente conscientes que o número de empregos em perigo nestes momentos difíceis. Devido a isso é importante respeitar os concelhos oficiais”.

Já o diretor da prova, Krzysztof Maciejewski, disse que terminou os preparativos para o evento antes de terem surgido as restrições por via do Covid-19: “Estávamos adiantados. Não tivemos boas notícias nestes últimos dias. Surgiram as restrições no nosso país, os hotéis e os transportes foram fechados. Temos de respeitar as restrições esperando que isso ajude a melhorar a situação epidemiológica num futuro próximo”.

A Polónia conta com mais de 12.000 infetados com Covid-19 e quase 600 mortes, numa população que ronda os 38 milhões de habitantes.