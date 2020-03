Motores Rali das Canárias ainda não ‘caiu’ do calendário europeu Por

O Rali das Canárias mantém-se adiado apesar da pandemia de coronavírus imparável em Espanha, figurando ainda no calendário provisório no calendário do Campeonato da Europa da especialidade.

A prova canária figura como a derradeira da temporada 2020, entre 3 e 5 de dezembro, sendo que o Rali dos Açores foi adiado para o fim de semana de 17 a 19 de setembro.

No ERC 2020 o calendário provisório aponta para o Rali Liepaja, na Letónia, iniciar a competição, de 29 a 31 de maio, e o Rali de Roma Capitale continua a figurar em 24 e 26 de julho. Mas as dúvidas sobre este calendário são cada vez maior, não apenas devido à situação de Espanha e Itália, mas no resto da Europa.