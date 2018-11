Motores Quinto lugar em Xangai foi o melhor a que Pedro Lamy podia aspirar Por

Pedro Lamy não conseguiu melhor do que a quinta posição na categoria GTE Am nas 6 Horas de Xangai, a etapa chinesa do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), que se disputou no passado fim de semana.

Nesta quinta prova da época o piloto português que mais uma vez partilhou a condução do Aston Martin # 98 com Paul Dalla Lana e Mathias Lauda, até começou bem, conquistando a ‘pole position’ da categoria na qualificação.

Foto: Nick Dungan/Drew Gibson Photography

Contudo, e para além das difíceis condições climatéricas, Lamy e os seus companheiros de equipa debateram-se com uma diferença de velocidade de ponta face aos mais diretos adversários que os impediu de discutirem um lugar do pódio.

“Fizemos o melhor tempo na qualificação e partimos da ‘pole position’. Mas, infelizmente, o nosso carro não estava tão rápido como seria de esperar e as péssimas condições climatéricas, com uma chuva intensa, tornou a prova muito complicada e não conseguimos alcançar mais do que a quinta posição”, contou o piloto português no final.

A equipa do Aston Martin # 98 de Pedro Lamy está no segundo lugar no campeonato, na categoria GTE AM, quando ainda faltam três provas para o final da ‘super temporada do WEC.