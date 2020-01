Motores Pedro Lamy ‘apeado’ nas 24 Horas de Daytona Por

Pedro Lamy não irá disputar as 24 Horas de Daytona, depois de Paul Dalla Lana ter renunciado à sua participação na prova.

O piloto português deveria regressar à competição na clássica norte-americana de resistência, dividindo o Aston Martin Vantage GT3 # 98 com o milionário canadiano, com Ross Gunn e Mathias Lauda na categoria GT Daytona, mas tal não vai suceder.

Dalla Lana não deu quaisquer explicações para o sucedido, mas sabe-se que se lesionou num acidente de esqui, e como se trata do financiador do projeto percebe-se que tenha acabado por cancelar a participação da equipa na prova. O canadiano só regressará à competição na prova do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) prevista para Austin (Texas), onde o Aston Martin # 98 será dividido com Ross Gunn e Darren Turner.