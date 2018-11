Motores Quando se sobe a ‘rainha’ da montanha do ‘Tour’ de Peugeot 208 WRX Por

Qual etapa ‘rainha’ da montanha na Volta à França em bicicleta, Sebastien Loeb e Kenny Hansen subiram a todo o gás o Alpe d’Huez aos comandos dos seus Peugeot 208 WRX. E o resultado foram imagens originais.

A famosa subida, que faz parte do ‘Tour’ desde 1952, foi o cenário escolhido para uma operação que, mais do que tudo, tem propósitos de marketing, mas que não deixa de ser uma ideia interessante.

De facto, levar dois pilotos experimentados com bólides capazes de acelerarem de 0 a 100 km/h em 1,8s a realizarem uma escalada de 14 quilómetros é algo de muito diferente do que dar voltas a um circuito misto com o Peugeot 208 WRX de motor central, que lhe proporciona 600 cv de potência.

Mais do que subir depressa aquilo que os ciclistas da Volta a França levam muitos minutos a percorrer, Loeb e Hansen fizeram-no também com derrapagens controladas e tendo de observar o limite de 50 km/h na localidade de La-Garde-en-Oisans num percurso com 21 curvas.

As imagens falam por si.