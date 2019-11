Motores Peugeot revela 208 Rally 4 para competir já em 2020 Por

A Peugeot Sport revelou o novo Peugeot 208 Rally, a sua nova ‘arma’ para a categoria de duas rodas motrizes nos ralis por todo o Mundo.

Será o sucessor do 208 R2, que tanto sucesso granjeou a nível global, numa categoria que entretanto a FIA ‘rebatizou’ de Rally 4. Daí o nome escolhido pela marca do Sochaux para esteva nova máquina.

Depois do seu antecessor ter ‘vendido’ 450 exemplares, o Peugeot Rally 4 promete ser tão popular como foi o 208 R2, que em Portugal foi também a viatura escolhida por alguns pilotos e a ganhar títulos de duas rodas motrizes, para além de ser o bólide que permitiu colocar de pé a Peugeot Rally Cup Ibérica.

O novo ‘leãozinho’ de ralis não possui apenas uma ‘roupagem’ nova pela adoção da carroçaria da última geração 208. É fruto de um intenso programa de desenvolvimento que incluiu testes levados a cabo por pilotos experientes, em todo o tipo de superfícies e sob condições extremas.

Esta nova máquina será disponibilizada pela Peugeot Sport a partir do segundo trimestre do próximo ano, e aproveita as evoluções técnicas adotadas pela mais recentes geração do 208. Possui um novo motor 1,2 litros de três cilindros turbo com 208 cv de potência, recorrente à mais recente tecnologia PureTech.

O turbocompressor do Peugeot 208 Rally 4 é de maiores dimensões e gestão eletrónica pensada para a competição tem assinatura Magnetti, enquanto a transmissão é assegurada por uma caixa de velocidades SADEV.

Embora o conjunto assente na nova plataforma CMP (utilizada pelos modelos do segmento B do Grupo PSA), caracterizada pelo seu baixo peso, esta nova máquina de ralis da Peugeor beneficia de uma aerodinâmica específica, tal como são as suspensões.

A estreia do Peugeot 208 Rally 4 está marcada para 22 e 23 de novembro no Rali Comunidade de Madrid (Espanha) e aos comandos estará o espanhol Efren Llarena, acompanhado por Sara Fernandez, campeões europeus de ralis na categoria FIA ERC3.

De referir ainda que este ‘leãozinho’ de ralis será homologado até ao final do primeiro trimestre de 2020 junto da FIA, sendo que será vendido por 66.000 euros. Um preço baixo dado tratar-se de um carro destinado a competição. As primeiras unidades serão entregues prioritariamente aos participantes na Copa Peugeot francesa e na Peugeot Rally Cup Ibérica.