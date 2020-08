Economia “Quando a covid afetou a sociedade o metro já estava muitíssimo melhor do que há três anos” Por

João Matos Fernandes,ministro do Ambiente e da Ação Climática, garantiu hoje que o metro de Lisboa está preparado para as ‘enchentes’ que se avizinham.

Em setembro, terminam as férias e tem início o ano escolar, sendo habitual que, após uma quebra em agosto, a procura volte a subir consideravelmente.

O metro de Lisboa “tem” capacidade para para garantir a segurança dos passageiros “e teve-o no passado”, afirmou o governante.

“Quando a covid afetou a sociedade o metro já estava a funcionar muitíssimo melhor do que há três anos. Repito, temos mais comboios a circular e um conjunto de intervenções que vão sendo feitas e completadas”, frisou João Matos Fernandes.

O ministro explicou que, mais do que um aumento da procura em setembro, foi sentida “uma grande quebra” nos tempos mais recentes.

“Tem vindo a recuperar e vamos acreditar que o mês de setembro, que é o mês do regresso às aulas, vai fazer com que essa procura também recupere”, insistiu.

O governante afirmou ainda que a regra dos dois terços de ocupação “tem sido largamente cumprida no metro de Lisboa e no comum das empresas de transporte” tuteladas pelo Ministério do Ambiente.