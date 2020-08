Nas Redes “Boraaa Migueeeel”. Vasco Palmeirim dedica canção viral a Miguel Oliveira Por

O apresentador de televisão e animador de rádio Vasco Palmeirim ‘volta a atacar’ desta feita para homenagear o mais recente herói nacional Miguel Oliveira.

Palmeirim adaptou a famosa música ‘Born To Be Wild’ da banda Steppenwolf e dedicou-a a Miguel Oliveira.

Inspirado na letra da canção tantas vezes usada para relatar concentrações de motos, Palmeirim quis homenagear o craque das duas rodas que, no passado final de semana, colocou bem alto a bandeira nacional no campeonato do mundo de MotoGP, a principal categoria do motociclismo.

A rádio Comercial, que recebeu o piloto português, nesta sexta-feira, brinca e diz que Palmeirim “não gritava assim desde o golo do Éder”.