Apresentações/Novidades Autocarro elétrico testado a partir de amanhã na Área Metropolitana do Porto Por

O Grupo Barraqueiro, através das suas participadas Maia Transportes e Viamove, vai começar a operar, a partir de amanhã, um autocarro totalmente elétrico, produzido pela Caetano Bus, em inúmeras carreiras da Área Metropolitana do Porto, no que representa uma aposta na mobilidade sustentável utilizando veículos mais amigos do ambiente.

Esta viatura urbana, com duas portas, uma lotação total de 72 passageiros, dos quais 35 lugares sentados, 36 em pé e um espaço disponível para uma cadeira de rodas, vai percorrer, nesta fase de testes, cerca de 3000 quilómetros em condições reais de operação.

O veículo E.CityGold vai operar na Rede Maia, entre Vilar de Luz e Porto, Maia e Ermesinde e Maia e Aeroporto, e na Rede Maré, entre MaiaShopping e Matosinhos e entre Lionesa e Casa da Música.

“Estes testes inserem-se na aposta do Grupo Barraqueiro na mobilidade sustentável como valor competitivo da sua atividade e reforçam o seu compromisso de continuar a trabalhar na melhoria dos seus serviços na Região Norte do País e no desenvolvimento de políticas responsáveis de proteção do meio ambiente”, explica o administrador Luís Cabaço Martins.

Dentro desta linha de comprometimento, o Grupo Barraqueiro tem como objetivo investir, no curto/médio prazo, em veículos mais sustentáveis e menos poluentes sem comprometer o conforto dos passageiros e a segurança da operação.