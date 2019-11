PSD vai apresentar proposta para descida do IVA da eletricidade

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou hoje que o PSD quer baixar o IVA da eletricidade e que irá apresentar uma proposta nesse sentido, mas sublinhou que não há qualquer posição concertada com BE ou PCP.

“Naturalmente não falei com o BE nem com o PCP. Agora, da nossa parte, nós iremos apresentar uma proposta consentânea com aquilo que foi a nossa proposta ao país, que é justamente essa redução. Não vamos cometer loucuras. Não vamos apresentar propostas daquilo que não é exequível, isso não faremos”, disse Rui Rio, no Fundão, distrito de Castelo Branco, à margem do II Congresso da Coesão Territorial.

O líder do PSD reagia assim a uma notícia do “Expresso” que refere que a oposição ameaça descer o IVA da luz contra o primeiro-ministro.

Com o título “PSD, BE e PCP ameaçam impor corte no IVA da luz”, a notícia refere que PSD, BE E PCP querem levar a medida a votos para que possa integrar o próximo Orçamento do Estado (OE) e também ressalva que, juntos, estes partidos têm maioria.

Questionado sobre o assunto, Rui Rio lembrou que a descida do IVA de 23 por cento para 6 por cento era uma das “medidas emblemáticas” do programa eleitoral do PSD e que, coerentemente, o PSD irá apresentar uma proposta para essa descida.

O líder do PSD não revelou que os valores a propor serão os mesmos que estavam inscritos no programa eleitoral, mas salientou que, no quadro macroeconómico do PSD, essa medida era “perfeitamente suportável pelo OE”.