Nas Notícias PS chumba suplemento para profissionais de saúde que combatem a pandemia Por

O PS, com o ‘apoio’ de PSD e CDS, fez cair quatro propostas que defendiam um suplemento remuneratório para os profissionais de saúde que se encontram na linha da frente contra a covid-19.

As propostas de Bloco de Esquerda e PCP chumbaram com os votos do PS, uma vez que PSD e CDS se absteram, pelo que os votos desses dois partidos, do PAN e da Iniciativa Liberal de pouco valeram.

Também as propostas de Chega e da deputada não inscrita Joacine Katar Moreira foram rejeitadas durante a votação.