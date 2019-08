Motores Prova de 300 km para começar na Porsche Império Carrera Cup Por

A Porsche Império Carrera Cup Endurance Series é um dos pontos de interesse do fim de semana no Autódromo do Estoril.

Uma competição composta por três corridas de longa duração compõe esta vertente – duas de 300 km (além do Estoril em Goiânia) e a última, com 500 Km (em Interlagos, em São Paulo).

A prova de abertura do campeonato terá a grelha completa com 30 carros inscritos e 60 pilotos. Entre eles, estão pilotos que já passaram ou ainda fazem parte de categorias como F1, Mundial de GT da FIA, Fórmula E, GP3, Stock Car, Brasileiro de Marcas, Euroformula F3 Open, Stock Light, entre outras.

O palco da prova deste sábado é bastante tradicional no cenário do desporto automóvel mundial. Afinal, o Estoril recebeu a F1 e o MotoGP em 13 ocasiões cada. Nesta prova de endurance constam as classes Carrera 4.0, Carrera 3.8, GT3 4.0 e GT3 3.8, Sport 4.0 e Sport 3.8. Cada uma delas tem pódio e pontuação separados, embora todos os pilotos participem juntos no evento – também seguindo o formato de grandes eventos internacionais de endurance, como as 24 Horas de Le Mans.

Entre os inscritos para a prova de 300 Km no Estoril estão alguns nomes bem conhecidos , como o antigo piloto de F1 Ricardo Zonta, que divide o carro # 1 com Werner Neugebauer, Cácá Bueno, piloto de Stock-Car Brasil que divide o carro # 5 com Sylvio de Barros, o antigo piloto de F1 Nelson Piquet Jr, no carro # 33 que divide com Daniel Schneider, o piloto de Fórmula E e ex-vencedor de Le Mans Lucas Di Grassi, que divide o carro # 27 com Ricardo Baptista, ou Miguel Paludo, piloto de Stock Car, que divide o carro # 10 com Adalberto Baptista.