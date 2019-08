Motores Vitor Baptista e Enzo Elias vencem no Estoril em dia encurtado Por

Vítor Baptista e Enzo Elias foram os grandes vencedores da prova sprint da Carrera Cup que teve lugar hoje na Porsche Império Carrera Cup no Circuito do Estoril.

Num evento onde Sylvio de Barros e Fran Lara triunfaram nas classes GT3 Cup na fase matinal, Vitor Baptista impôs-se depois de largar de segundo, enquanto Enzo Elias garantiu a ‘pole position’ e venceu a Carrera Cup 3.8.

Já na GT3 Cup 4.0 Sylvio de Barros mostrou que regressou em forma de 2018, vencendo pela terceira vez consecutiva. Já na GT3 Cup 3.8 Fran Lara conseguiu a sua quarta vitória em sete corridas.

Isto num dia que ficou marcado pelo assustador acidente de Dennis Derani, do qual felizmente saiu ileso o piloto, num dos carros que competia na prova programada para a tarde. Derani realizava o shakedown (teste de verificação) num dos carros que competiria na prova programada para a tarde. Teve uma falha de travões no final da recta da meta, atravessou a escapatória, a barreira de pneus, danificando o rail.

Dennis saiu pelo seu próprio pé do carro, mas as barreiras de protecção ficaram danificadas. A organização da Porsche Império Carrera Cup contratou uma empresa certificada para fazer os devidos reparos. Como consequência, o programa do dia sofreu alterações, com o adiamento das corridas até as barreiras de segurança estarem completamente reconstruídas.

Assim, as duas corridas de sprint que teriam lugar esta tarde serão realizadas na próxima jornada da Porsche Império Carrera Cup, marcada para 21 de Setembro em Interlagos.

Tanto Vitor Baptista quanto Enzo Elias sortearam o número 6 no pódio para a inversão da grelha, de modo que fecharão a terceira fila com os sextos colocados (Pedro Aguiar e Chico Horta) a largarem de primeiro.