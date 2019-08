Motores Ricardo Zonta muito motivado na Porsche Carrera Cup no Estoril Por

Ricardo Zonta é uma das figuras mais conhecidas da Porsche Império Carrera Cup Endurance Series, que este fim de semana visita o Autódromo do Estoril.

O antigo piloto da Mercedes no Campeonato FIA GT e da Toyota na Fórmula 1 divide o GT3 Cup # 1 com Werner Neugebauer e juntamente com o seu parceiro é o campeão em título da competição.

Se Neuhebauer é também campeão sprint, Zonta tem três títulos mundiais (FIA GT com a Mercedes, Fórmula 3000 e World Series by Renault). Depois e graças ao apoio da Shell tornou-se assíduo no Stock-Car Brasil e na Porsche Carrera Cup Endurance, onde conseguiu uma vitória em 2017 e um vice-campeonato, para além do cetro em 2018.

“O campeonato de endurance da Porsche é muito bom e estamos muito motivados. O ano passado fomos campeões com o Lico e este ano vamos tentar defender o campeonato. Espero que sejamos muito constantes nas três corridas. Agora vou competir com o Werner, que é um piloto muito experiente com o Porsche e o ano passado protagonizou grandes lutas”, refere Ricardo Zonta antes da competição deste fim de semana.