Promotor do GP do Canadá nega animosidade com os donos da F1

O promotor do Grande Prémio do Canadá garante que não existe nenhuma animosidade entre os responsáveis da prova e a Liberty Media, atual detentora da Fórmula 1.

Apesar de recentemente muitos organizadores das corridas que fazem parte do calendário terem enviado uma carta à estrutura liderada por Chase Carey, exigindo que baixasse os valores exigidos aos promotores dos grandes prémios, François Dumontier garante que não tem qualquer problema com os donos da F1.

Segundo o jornalista Christian Sylt existiria um diferendo entre o promotor da corrida de Montreal e a Liberty devido ao número de espetadores das corridas de 2017 e de 2018, garantindo na revista Forbes que Dumontier não quis comentar o assunto qual tal lhe foi solicitado.

No entanto o promotor do Grande Prémio do Canadá já veio a público afastar a possibilidade de qualquer disputa em declarações ao Le Journal de Montreal: “Não há qualquer animosidade entre a F1 e os promotores. Falamos franca e abertamente com toda a gente sobre as suas posições”.

François Dumontier referiu também que recentemente responsáveis pelo Campeonato do Mundo de Fórmula 1 estiveram no Circuito Gilles Villeneuve para se inteirarem dos trabalhos que ali decorrem para preencher as exigências feitas para melhorias na pista para a prova de 2019: “As pessoas não esconderam a sua satisfação. Ficaram impressionados com os progressos do trabalho, apesar dos rigores do nosso clima”.