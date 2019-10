Produção industrial cai 5,2% em setembro em termos homólogos

O índice de produção industrial registou uma queda homóloga de 5,2 por cento em setembro, contra um recuo de 5,3 por cento no mês anterior, sobretudo penalizado pelo agrupamento de energia, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O agrupamento energia apresentou o contributo com maior influência para a queda do índice agregado (-3,4 por cento), em resultado de uma descida na taxa de 17,3 por cento em setembro (contra uma queda de 21,5 por cento em agosto).

Segundo o INE, o agrupamento de ‘bens intermédios’, por sua vez, registou uma queda homóloga de 5,5 por cento, contra o recuo de 3,1 por cento no mês anterior, enquanto o agrupamento de ‘bens de investimento’ registou um crescimento de 1,1 por cento (7,2 por cento em agosto).

No que se refere à variação mensal, o índice de produção industrial apresentou uma queda de 2,3 por cento em setembro, com todos os agrupamentos industriais a apresentarem contributos negativos para a variação do índice agregado.

A este nível destacou-se o agrupamento de ‘bens intermédios’ (-1,2 pontos percentuais), em resultado de uma taxa de negativa de 4,2 por cento (aumento de 8,0 por cento em agosto).

O INE referiu também que o índice teve uma contração homóloga de 4,1 por cento no terceiro trimestre deste ano, quando no trimestre anterior a queda foi de 2,2 por cento, sendo que o agrupamento de ‘bens de investimento’ foi o único a registar uma taxa de variação positiva (2,6 por cento entre julho e setembro, e de 0,9 por cento no segundo trimestre).