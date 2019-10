Motociclismo Mário Patrão no “caminho certo” para o ‘Dakar’ Por

Mário Patrão não foi à Baja Portalegre 500 acrescentar mais um número ao ser recorde de vitórias mas sim rodar tendo em vista a sua participação no Rali Dakar 2020. E atingiu os seus objetivos.

O piloto de Seia terminou a prova ‘rainha’ do todo-o-terreno nacional na sétima posição absoluta da competição de motos e foi quarto na classe TT2. Isto depois de ter rodado consistentemente ao longo dos dois dias do evento.

Patrão começou por ser oitavo no prólogo, terminou a primeira jornada na 10ª posição depois de ter realizado o primeiro setor cronometrado de 69,3 km, para no último dia enfrentar os restantes 344 quilómetros apostar num bom desempenho.

“Este ano, devido à queda no Dakar não pude disputar o CNTT, mas não podia faltar a Portalegre. Esta prova é emblemática por tudo o que a caracteriza. Iniciamos o prólogo com algum grau de segurança. A mota tinha chegado cá a Portugal dois dias antes. Já tinha andado com ela em Marrocos, em deserto. Portalegre é completamente diferente”, explica o piloto beirão.

Mário Patrão chamou a atenção para as dificuldades que encontrou na prova alentejana: “No primeiro dia o piso estava bastante escorregadio e era muito técnico, o que dificulta dada esta mota de maior peso, mas correu tudo bem, sem percalços. Para o segundo dia arrancámos com os depósitos totalmente cheios, a mota muito mais pesada para fazer mais de 200 km até parar na ZA3”.

“Optei por andar o mais rápido possível para esta mota, à qual ainda me estou a habituar. No Panafrica fui com a mota antiga, no Rali de Marrocos com a nova e ao chegar a Portugal voltei a correr com a antiga e agora novamente com a nova”, esclarece o piloto de Seia.

Patrão diz também que “acaba por não haver um período de adaptação em contínuo”, mas considera que o objetivo foi cumprido: “Estava focado em testar, andar com a mota o maior número de quilómetros possível, contribuir para um bom espetáculo para o púbico em Portalegre e dar um bom retorno aos patrocinadores e, nesse aspeto, creio que a meta foi alcançada. Penso que estamos no caminho certo”.