Preços na produção industrial caem 1,9% em novembro

Os preços na produção industrial caíram em novembro 1,9 por cento face ao mesmo mês de 2018, mas excluindo o agrupamento de energia a descida foi de 1,1 por cento, informa hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em outubro, os preços na produção industrial tinham descido 2,0 por cento, na comparação com idêntico mês do ano passado, diz o INE.

Os agrupamentos de bens intermédios e de energia, com uma queda de -3,2 por cento e -4,8 por cento, respetivamente, apresentaram os contributos mais significativos para a variação homóloga do índice total, de -1,2 pontos percentuais (p.p.) e -1,0 pontos percentuais, pela mesma ordem.

No mês anterior, estes dois agrupamentos registaram quedas de 3,2 por cento e 4,8 por cento, respetivamente, segundo o INE.

As secções das indústrias transformadoras e de eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio apresentaram contributos de, respetivamente, -1,0 p.p. e -0,9 p.p., em resultado das diminuições de 1,1 por cento e 10,7 por cento (variações de -1,3 por cento e -10,5 por cento no mês anterior, pela mesma ordem), lê-se na publicação do INE, disponibilizada no seu site.

A variação mensal do índice agregado de preços de produção industrial representou em novembro uma descida de 0,5 por cento, contra uma queda de 0,6 por cento observada no período homólogo do ano passado.