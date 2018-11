Presidente moçambicano exorta à prontidão das Forças Armadas face a novas ameaças

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, exortou hoje as Forças Armadas do país a manterem-se em prontidão face às ameaças que o país enfrenta, devido à abundância de recursos naturais e ao patamar de desenvolvimento social e económico desejado.

“As ameaças que o país enfrenta são transcendentais, devido à abundância de recursos naturais e ao estágio de desenvolvimento a que aspira”, afirmou Filipe Nyusi, falando no encerramento do XIX Conselho Coordenador do Ministério da Defesa Nacional.

Todos os ramos das Forças Armadas, prosseguiu, devem estar preparadas para uma resposta robusta aos riscos que se colocam ao país, mantendo a aptidão para a defesa da unidade nacional, soberania e integridade territorial.

Nesse sentido, prosseguiu, os investimentos nas Forças Armadas devem ser feitos de forma estratégica, apostando em infraestruturas, equipamento e formação à altura dos desafios do momento.

“As Forças Armadas devem ser um exemplo e modelo na gestão do património do Estado, não podem ser notícia na comunicação social pelo esbanjamento de recursos e corrupção”, acrescentou Filipe Nyusi.

O chefe de Estado moçambicano frisou que o Ministério da Defesa Nacional deve ser proactivo na busca de soluções que incrementem a autosuficiência das Forças Armas e a redução da dependência em relação ao Orçamento do Estado.

“Não faz sentido que, mesmo em tempos de paz, as Forças Armadas não consigam produzir alimentos, quando até gente menos capaz e preparada o faz”, frisou Filipe Nyusi.

O chefe de Estado moçambicano não fez menção aos ataques de grupos armados no norte do país, mas a insegurança na região tem sido apontada como uma nova e séria ameaça à estabilidade na zona, rica em gás natural e que se prepara para ser palco de produção de gás natural, a partir do início da década de 2020.