Insólito Dono de posto de combustível enche o depósito noutro local porque o dele é “caro” Por

As contas fazem-se todos os dias e por causa da inflação tudo aumenta a cada dia que passa. Um dos produtos que mais sobe, e acaba por pesar na carteira dos utilizadores, é o combustível. Por isso, os consumidores estão sempre à procura do preço mais em conta.

A consulta frequente dos valores de referência dos produtos petrolíferos virou já tendência para quem anda na estrada. Assim, é com a maior das atenções e cálculos que se fazem as contas para saber onde levar o veículo a abastecer.

E de Itália eis que chega uma história de um mundo real mas, ao mesmo tempo, insólita dado que o dono do posto de abastecimento mais caro do país admite que não abastece no seu próprio ponto de combustível. Porquê? Porque acha os preços elevados!

“Eu mesmo não abasteço no meu posto… vou encher o depósito a outro lugar”, admitiu Alfonso Centrone, o dono daquele que está considerado por como o posto de combustível mais caro de Itália.

O posto de combustíveis situa-se em IP na via Malcangi, nos arredores de Trani, à Telenorba e Alfonso Centrone confessa que deve um pedido de desculpa aos utilizadores pelos preços praticados.

Só veículos das autoridades param para abastecer

“Sei que estou à frente do posto de combustível mais caro de Itália e sinto muito por isso”, admitiu Alfonso Centrone.

Este revendedor de combustíveis explica ainda que, apesar dos preços praticados no seu posto de venda serem elevados, este tem uma margem reduzida.

“Três cêntimos [de lucro] ao litro”, confirmou Alfonso Centrone, justificando que há vários anos que tenta baixar os preços mas tal não tem sido possível.

“Há três anos que os tento contactar, mas não respondem”

“Há três anos que os tento contactar, mas não respondem”, diz Centrone, explicando que tem tentando contactar, sem êxito, a marca que lhe fornece o combustível para o seu posto de abastecimento.

O jornal La Repubblica, que conta também a história, sustenta que o dono do posto de abastecimento já alargou o leque de serviços prestados como a lavagem de veículos para tentar ter produtividade no posto, uma vez que apenas veículos das autoridades costumam abastecer por ali.