Motores Presidente da Toyota agradece o contributo de Jari-Matti Latvala Por

Depois da Toyota ter anunciado Sebastien Ogier, Elfyn Evans e Kalle Rovanpera como pilotos para o Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) de 2020, o presidente da marca veio agradecer o contributo dado por Jari-Matti Latvala.

O finlandês, tal como Kris Meeke, foi um dos pilotos dispensados pela marca japonesa, mas não esquecido, a ter em conta as palavras do seu presidente, Akio Toyoda.

Latvala terá sido fundamental em convencer o CEO da Toyota para um regresso do construtor nipónico ao WRC há cinco anos, com Toyota a lembrar o encontro com o finlandês no Rali da Finlândia quando então Jari-Matti era piloto da Volkswagen.

“Quando visitei a Finlândia pela primeira vez em 2014, a Toyota ainda não tinha dcidido regressar ao WRC. Fiquei tão entusiasmado porque era a minha primeira visita a uma prova do WRC e fiquei no hall do hotel para conhecer pessoalmente os pilotos. Jari-Matti foi o primeiro piloto a aparecer. Quando entusiasticamente o cumprimentei, ele respondeu-me com um amigável olá”, recorda o presidente da Toyota.

Akio Toyota lembra também: “Quando estávamos a falar percebi alguém da Toyota falou-me do Corolla e do Celica (no Campeonato do Mundo). Foi esse o momento em que tomei a decisão de regressar. Precisávamos de regressar ao WRC com tal piloto lembrando-se da Toyota a competir. Diria que se não tivesse encontrado um piloto da Volkswagen tão amigável talvez a Toyota não estivesse onde está hoje no WRC”.

O presidente da Toyota diz que depois em 2017 ficou radiante em ter Latvala ‘a bordo’, confessando estar muito “emocionado” com isso, e também não esperar que a marca ganhasse no começo da sua primeira época, porque “o objetivo era conseguir um pódio no prazo de um ano”.

Toyoda pediu que Jari-Matti Latvala se “mantivesse em contacto”, sendo que Tommi Makinen referiu estar disposto a ajudar o piloto finlandês a encontrar um lugar no WRC depois desta temporada.