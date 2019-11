Motores Latvala mantém esperança num programa reduzido com a Toyota em 2020 Por

Jari-Matti Latvala poderá ter um programa de cinco provas com a Toyota no Campeonato do Mundo de Ralis do próximo ano.

O finlandês foi preterido na equipa de Tommi Makinen em favor de Sebastien Ogier, Elfyn Evans e Kalle Rovanpera, mas acredita que poderá ainda guiar o Yaris WRC num programa reduzido com a equipa.

Latvala foi encorajado pelo presidente da Toyota, Akio Toyoda, a “manter-se em contacto”, no mesmo dia em que a equipa anunciou a sua formação de pilotos para 2020. Já depois disso o finlandês terá confidenciado que teria confirmado a sua participação em dois ralis, estando “a trabalhar no patrocínios para acrescentar” ao programa, “a Sardenha, Portugal e Grã-Bretanha”.

Jari-Matti diz que o seu ‘sonho’ seria incluir também a Nova Zelândia, embora considere que a prova dos antípodas “é muito dispendiosa” é mais importante garantir que possa fazer ralis no próximo ano, admitindo que este “foi muito difícil”. E mesmo com 34 anos ainda se sente em forma e com “mais anos à sua frente” para se manter a competir.

A disputar cinco provas Latvala irá fazê-lo com a planeada equipa B que a Toyota está a preparar, e que também inclui o seu ‘protegido’, Takamoto Katsuta, que disputará oito provas europeias do WRC e ainda o Rali do Japão.