Motores Jari-Matti Latvala comanda Rali da Finlândia Por

Jari-Matti Latvala assumiu a liderança do Rali da Finlândia, no decorrer da primeira etapa da prova, realizada hoje.

Ott Tanak partiu para a tirada no comando do rali do país dos mil lagos, mas o estónio da Toyota manteve a primeira posição até à sétima especial, depois foi Latvala quem levou a melhor protagonizando um interessante duelo com Kris Meeke.

Jari-Matti venceu quatro especiais, enquanto Meeke se manteve por perto, terminando o dia a dois segundos do seu companheiro de equipa finlandês, enquanto Tanak perdeu algum terreno, ‘caindo’ para quarto, suplantado por Esapekka Lappi, que concluiu a tirada na terceira posição a meio segundo do segundo classificado.

Andreas Mikkelsen impôs-se no oitavo troço cronometrado, sendo o segundo piloto da Hyundai a vencer classificativas na prova finlandesa, depois de Thierry Neuville se ter imposto na super especial da véspera.

Contudo o norueguês não é o melhor representante da marca coreana, já que esse feito pertence a Craig Breen, que se está a estrear aos comandos do Hyundai i20 WRC, concluindo o dia no quinto posto, a pouco mais de 14 segundos. O irlandês parte para a etapa de amanhã com apenas seis décimas de vantagem sobre Mikkelsen, pelo que esta será um duelo a seguir na tirada de sábado.

Apesar de terminar o dia no sétimo posto, a pouco mais de 16 segundos do líder, Sebastien Ogier pode vir a ser penalizado por falsa partida na 10ª especial, o que poderá inverter o seu posicionamento face a Thierry Neuville, que concluiu o dia atrás do Campeão do Mundo, com este e o belga a terminarem a etapa separados por 16,1s.

Classificação após a 11ª PE

1º Jari-Matti Latvala/Mikka Attila (Toyota) 1h02m11,5s

2º Kris Meeke/Sebastian Marshall (Toyota) + 2,0s

3º Espekka Lappi/Janne Ferm (Citroën) + 2,5s

4º Ott Tanak/Martin Jarveoja (Toyota) + 3,1s

5º Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai) + 14,3s

6º Andrea Mikkelsen/Anders Jaeger (Hyundai) + 14,9s

7º Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Citroën) + 16,1s

8º Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai) + 32,1s

9º Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford) + 52,4s

10º Gus Greensmith/Elliot Edmonson (Ford) + 1m35,5s