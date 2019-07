Motores Jari-Matti Latvala aproveita pausa de verão para fazer um ‘reset’ Por

Os resultados de Jari-Matti Latvala no Campeonato do Mundo de Ralis durante a primeira metade da temporada não têm sido famosos, pelo que o finlandês quer aproveitar a pausa antes da prova do seu país para fazer um ‘reset’ mental.

Na comparação direta com o seu companheiro de equipa Ott Tanak o piloto do país dos mil lagos tem perdido em todas as frentes, e nos primeiros oito ralis do WRC 2019 apenas um top cinco. Muito pouco para quem é o piloto com mais experiência no seio da equipa Toyota.

Mesmo a época anterior foi melhor do que tem sido a atual, uma vez que no segundo semestre de 2018 subiu ao pódio quatro vezes, incluindo uma em que subiu ao lugar mais alto, por via da vitória na Austrália.

Antes do Rali da Finlândia – entre 1 e 4 de agosto – o piloto finlandês aproveitou para repousar e repensar tudo aquilo que fez menos bom na primeira metade da época, pois aquilo que fizer na prova onde corre diante do seu público poderá ser determinante para o futuro.

“Tento não pensar demasiado nas provas. Tenho uma casa de verão nova e vou para lá tentando desviar o meu pensamento dos ralis. É bom ter a minha cabeça afastada da competição. É algo de que necessito agora”, confessa Jari-Matti.

Latvala admite que “a temporada tem sido difícil”, e que precisa de repensar um pouco e “depois voltar a trabalhar de novo a partir da Finlândia. Tenho a velocidade. Não é um problema, mas são-o outras coisas. Acertando-as acho que fico bem. Ok tive algum azar, mas também cometi alguns erros. Acho que o que tem acontecido tem sido uma combinação das duas coisas”.

O piloto nórdico dá até alguns exemplos do que esteve menos bem no seu percurso este ano: “Da última vez na Sardenha, quando estava na liderança não pude acreditar no que aconteceu. Quando comecei a rever o que aconteceu disse para mim; ‘Isto não pode correr assim. Mas aconteceu. Preciso de esquecer esse tipo de coisas e concentrar-me no que está para vir”.

“A pausa de verão é boa. Tivemos um teste na Alemanha no começo do mês e outro na Finlândia, mas entre eles tenho tempo para relaxar e pensar noutras coisas, como trabalhar na sauna da casa de verão”, acrescenta Jari-Matti Latvala, que tem um recorde invejável no Rali da Finlândia, tendo terminado no pódio oito vezes nas últimas dez edições da prova sediada em Jykaskyla, das quais venceu três.