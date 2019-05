PR moçambicano reconduz Adelino Muchanga no cargo de presidente do Tribunal Supremo

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, reconduziu hoje Adelino Muchanga no cargo de presidente do Tribunal Supremo, segundo um comunicado da Presidência da República.

“A decisão do chefe do Estado foi executada no uso das competências que lhe são conferidas pelo número 3 do artigo 225 da Constituição da República, ouvido o Conselho Superior da Magistratura Judicial”, lê-se num comunicado da Presidência da República.

Adelino Manuel Muchanga foi nomeado para o cargo em 2014, em substituição de Ozias Pondja, durante o mandato do Presidente Armando Guebuza.

Antes de ascender à liderança da mais alta instância judicial em Moçambique, Adelino Muchanga ocupava o posto de vice-presidente do órgão, desde 2009.

Muchanga também foi técnico no então Ministério do Plano e Finanças, assessor Jurídico da Electricidade de Moçambique e do Governo da Província de Manica, além de docente na Universidade Eduardo Mondlane.