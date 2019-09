PR guineense lamenta perda de vidas em desabamento de varandas de prédio em Bissau

O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, lamentou hoje a perda de vidas no desabamento de duas varandas num prédio na cidade de Bissau e o Governo garantiu que vai apurar responsabilidades.

O desabamento na sexta-feira à noite de duas varandas de um prédio de três andares em Bissau, Guiné-Bissau, provocou seis mortos e ferimentos em cinco pessoas.

As vítimas são pessoas que se encontravam abrigadas debaixo das varandas do prédio, na zona da Chapa de Bissau, num momento em que chovia torrencialmente.

Num comunicado divulgado à imprensa, José Mário Vaz lamenta o sucedido, salientando que recebeu a notícia com “consternação” e dirigiu às famílias das vítimas as suas “sentidas condolências”.

O Presidente guineense agradece também a “todos os homens e mulheres, bem como os profissionais do corpo dos bombeiros e dos hospitais que estiveram no terreno” a prestar apoio às vítimas.

O primeiro-ministro do país, Aristides Gomes, que também já lamentou a perda de vidas no desabamento, referiu, na sua página nas redes sociais, que as “causas da tragédia serão apuradas e haverá uma responsabilização de forma a desencorajar atitudes que põem em risco a segurança e a vida dos cidadãos”.

Vários membros do Governo e partidos políticos guineenses lamentaram a tragédia e salientaram a necessidade de haver maior fiscalização nas construção de edifícios no país.