Motores Portugueses repetem triunfos nas GT4 South European Series Por

Miguel Cristóvão e Francisco Abreu somaram hoje a sua segunda vitória consecutiva nas GT4 South European Series ao imporem-se na prova disputada hoje em Barcelona.

No entanto o triunfo a dupla do Mercedes AMG GT4 da Veloso Motorsport foi mais difícil que a conseguida na véspera, já que foi conseguido somente na última volta.

Inicialmente, e tirando partido de arrancar na ‘pole position’, a liderança pertenceu ao Aston Martin Vantage GT4 de Matthew George, enquanto Francisco Abreu ocupou o segundo posto nas primeiras voltas, apesar da pressão de Edward Moore no Ginetta G50, que com Marmaduke Hall acabariam por se impôs na categoria GTC.

Seria nas paragens das boxes para troca de pilotos que a prova ser iria ‘baralhar’ mais, pois Hall assumiu o comando, seguido por James Holder, que passou a estar aos comandos do Aston Martin Vantage GT4, e por Miguel Cristóvão e Mariano Pires, no recuperado Ginetta G55 da ABM Grand Prix.

O piloto português do Mercedes conseguiria recuperar o segundo posto, partindo em busca do líder. Mas a consistência de Cristóvão viria a dar os seus frutos aproximando-se rapidamente de Mamaduke Hall, que na última volta, e a seis curvas da bandeira de xadrez, perdeu o comando e ‘entregou’ a vitória ao piloto da Veloso Motorsport.

Mais atrás Mariano Pires também logrou deixar para trás o Aston Martin de James Holder e com César Machado regressou ao pódio com a terceira posição, completando o bom resultado de conjunto dos portugueses na categoria Pro-Am.

“Foi uma corrida difícil. O Francisco fez uma boa partida e tentou manter o ritmo do Aston Martin no início. Perdemos imenso tempo na nossa paragem nas boxes, por isso voltamos à pista atrás do Aston Martin da Generation AMR e do Ginetta da Tockwith. Ultrapassei o James Holder quando ele cometeu um erro. Imprimi um ritmo forte para amanhar o Marmaduke Hall e apesar de ter problemas com o desgaste dos pneus consegui subir à liderança na última volta”, contou Miguel Cristóvão no final da corrida.

Mas os êxitos lusos mais uma vez não se ficaram por aqui, já que Gabriela Correia e Francisco Carvalho voltaram a vencer na categoria AM Cup, com o KTM X-Bow GT4 com que se estrearam esta semana, batendo Carlos Moreira da Silva, no Porsche Cayman Clubsport GT4, igualmente preparado e assistido pela Veloso Motorsport.

A categoria chegou a ser liderada por Diogo Ferrão, mas o piloto do Aston Martin Vantage viria a ter problemas mecânicos e isso acabou por o fazer abandonar nas boxes. A partir dessa altura Francisco Carvalho apenas teve de levar o KTM X-Bow até ao final, apesar de também ele ter sentido alguns problemas com a caixa de velocidades do carro austríaco.

Quando estão disputadas as três primeiras rondas do campeonato Francisco Abreu e Miguel Cristóvão lideram o campeonato, enquanto Marmaduke Hall e Edward Moore são os primeiros da GTC, sendo que na AM Cup Francisco Carvalho e Gabriela Correia estão empatados com mais duas equipas na liderança.