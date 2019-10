Motociclismo Portugueses ‘em força’ no Rali de Marrocos Por

Portugal está fortemente representado no Rali de Marrocos, que se se disputa naquele país do norte de África.

Três pilotos em motos e outros tantos nos SSV compõem a ‘embaixada’ lusa na prova, disputada sobre a égide de David Castera, da ODC Events, que integra o Campeonato do Mundo nas Motos e a Taça do Mundo nos Automóveis.

No rali que arranca e termina em Fès, estará ausente Rui Gonçalves, piloto oficial da Sherco, devido a acidente sofrido na prova do ‘Mundial’ de motocross na Alemanha, mas outros nomes lusos não faltam à chamada, como Joaquim Rodrigues Jr e Paulo Gonçalves, da equipa Hero.

Entre os SSV todas as equipas são estreantes. Estarão presentes os pilotos Rui Serpa, ex-campeão nacional, navegado por Nuno Matias Guilherme, António Resina de Carvalho, tendo a seu lado Tiago Martins enquanto que o consagrado Mário Franco será navegado pelo primo Rui Franco. Todos foram inscritos pela equipa Franco Sport. As duplas portuguesas vão utilizar o modelo Yamaha YXZ1000R inscritos na Classe T3 S.

Disputado em Fés, o Rallye du Maroc terá uma extensão de 2300 quilómetros para a competição das Motos, SSV e Quads e 2500Km para os Automóveis. Esta prova marroquina conta com a realização de um prólogo no dia 4 de outubro, seguido no dia 5 pela primeira etapa e termina no dia 9 com a realização da quinta etapa em torno de Fés.