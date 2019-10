Motociclismo Paulo Gonçalves e Joaquim Rodrigues Jr terminam no top 15 em Marrocos Por

Paulo Gonçalves e Joaquim Rodrigues Jr concluíram o Rali de Marrocos na 13ª e 15ª posições, respetivamente, da competição de motos. Uma prova ganha pelo norte-americano Andrew Short.

Numa derradeira etapa desta última prova do Campeonato do Mundo de Todo-oTerreno, ganha pelo australiano Toby Price, Rodrigues Jr foi o melhor português, com 19º tempo, 1m42s à frente de ‘Speedy’ Gonçlaves.

Isto significa que o piloto de Esposende terminou o rali a 58m24s do vencedor, num evento onde os dois ‘motards’ da Hero Motorsports procuraram evoluir as suas motos em mais uma fase de desenvolvimento e preparação para o próximo ‘Dakar’.

No final Paulo Gonçalves mostrou-se “feliz por terminar o Rali de Marrocos de forma segura”, considerando ser uma prova complicada, onde cometeu “alguns erros de navegação em algumas etapas, que comprometeram o resultado”.

‘Speedy’ destaca no entanto a sua exibição na quarta tirada: “Fiz uma etapa muito boa e venci. Estou feliz por mim e pela equipa, que merece a vitória. Hoje só guiei para chegar em segurança, sendo que no início foi muito complicado em termos de navegação. Perdi tempo mas o que interessa é que vou trabalhar para o próximo Dakar”.

Joaquim Rodrigues Jr não contava com uma prova tão difícil “desde o início”, salientando os muitos problemas que teve ao longo dos seis dias. Mas o balanço é, ainda assim positivo. “Testamos a moto, que se portou muito bem. É altura agora de pensar no ‘Dakar’”, rematou.