Motores Sul-africano De Villiers vence Rali de Marrocos Por

Giniel de Villiers venceu hoje a competição de automóveis do Rali de Marrocos, depois d ter conseguido resistir à ‘punição’ do percurso da derradeira etapa, que ‘vitimou’ a mecânica do Mini Buggy JCW de Carlos Sainz.

Pode dizer-se que esta última prova da Taça do Mundo de Todo-o-Terreno foi quase uma corrida de eliminação, uma vez que na véspera já haviam ficado pelo caminho Nasser Al-Attiyah e Stéphane Peterhansel, pilotos que já venceram o ‘Dakar’.

Partindo para este último dia com quatro minutos de vantagem sobre Carlos Sainz, De Villiers não tinha muita margem de manobra, não podendo por isso cometer qualquer erro ou ter problemas mecânicos na sua Toyota Hilux Overdrive Problemas que acabaram sim por afetar o Mini Buggy JCW do espanhol, que até tinha começado melhor a especial.

O caminho ficou então livre para o sul-africano não só ganhar o rali mas também este último percurso cronometrado, batendo Sainz por 17m42s, Mathieu Serradori (Century CR6) por mais de 32 minutos. O top cinco foi completado por Jakub Przygonski e Stéphane Peterhansel, ambos em Mini.

Já Fernando Alonso foi somente 27º, como consequência de um acidente no começo da prova. Um ‘treino’ complicado para o ‘Dakar’ do espanhol ex-campeão do Mundo de Fórmula 1.