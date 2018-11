Motociclismo Portugal sexto nos Seis Dias de Enduro Por

A edição dos Six Days of Enduro (ISDE), que se disputaram este ano em Viña del Mar (Chile) chegaram ao fim, com as seleções sénior e feminina de Portugal a alcançarem a sexta posiçao final.

No último dia do evento, onde se realizou apenas uma especial final ao estilo motocross, as piloto lusas perderam o quinto posto a que tinham ascendido na véspera.

Sem grandes possibilidades de subir na classificação coletiva, a formação portuguesa atacou a derradeira especial, desenhada junto a uma praia onde o vento foi um obstáculo a somar ao piso arenoso.

Apesar de todas as dificuldades, Luís Oliveira alcançou os objetivos a que se propôs, ainda que depois de ter liderado as três primeiras das oito voltas da corrida da E1 sofreu uma queda, e acabou no quinto posto, a que correspondeu a sexta posição final na classe.

Na E2 Rui Gonçalves tinha a intenção de aproveitar a sua experiência do motocross para discutir a corrida, mas uma queda logo na primeira volta e o facto do descanso de uma outra moto ter ficado a prender a roda dianteira da sua máquina acabou por atrasá-lo, terminando na 14ª posição, para ser 10º na sua estreia nos ISDE.

Diogo Ventura foi 20º neste derradeiro dia e globalmente fechou a prova na 18ª posição. Rodrigo Belchior terminou a sua estreia neste evento na 19ª posição, depois de ter sido 16º na derradeira especial da competição. Gonçalo Reis foi o único português na E3 e despediu-se dos ISDE no 20º posto final, sendo 11º nas contas da classe.

Nas senhoras, Joana Gonçalves mostrou que não esqueceu a sua passagem pelos Nacionais e Mundial de Motocross e recebeu a bandeira de xadrez na quarta posição e 12º posto na classificação final. Rita Vieira foi 16ª e Bruna Antunes 18ª, sendo que a primeira concluiu os ISDE na 13ª posição e a segunda na 19º posto.

Fica marcado ‘encontro’ da seleção para a 93ª edição dos ISDE, que terá lugar em Portimão, dez anos depois da Figueira da Foz, a última vez que Portugal recebeu a visita da mais importante competição do enduro mundial.