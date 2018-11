Motociclismo Seleção feminina sobe ao top cinco no Chile Por

O quinto dia dos Six Days of Enduro (ISDE), que se estão a disputar em Viña del Mar (Chile), foi bastante positivo para as cores nacionais, sobretudo para a seleção femina de Portugal, que subiu ao quinto lugar.

Rita Vieira, Joana Gonçalves e Bruna Antunes mostraram uma vez mais a sua vontade de terminar a prova e receberam no final do dia o ‘prémio’ com a subia de mais uma posição na classificação. De igual modo a seleção sénior esteve em bom plano e manteve o sexto posto, que deverá confirmar este sábado no final desta competição.

Em termos individuais brilhou Luís Oliveira, que confirmou o excelente oitavo lugar na classe E1, o mesmo conseguindo Rodrigo Belchior, o único júnior luso resistente, que concluiu o dia na 19ª posição da mesma classe.

Na E2 Rui Gonçalves manteve a sua tendência de subida na classificação e ganhou mais um lugar para entrar nos dez primeiros da E2. Diogo Ventura instalou-se na 17ª posição na classe e Gonçalo Reis perdeu um lugar para ser 11º na E3.

Entre as senhoras Rita Vieira e Joana Gonçalves são respetivamente 12ª e 13ª classificadas, com Bruna Antunes a ocupar o 19º posto, antes do dia de encerramento da prova, que por tradição é a festa de consagração dos vencedores e costuma trazer poucas alterações na classificação final.