Portugal mantém 34.ª posição no Ranking Mundial da Competitividade

Portugal manteve-se no 34.º lugar do Ranking Mundial de Competitividade em 141 países analisados, atrás do Chile (33.º) e à frente da Eslovénia (35.º), com a pontuação do país a subir ligeiramente.

O ‘ranking’, produzido pelo World Economic Fórum desde 1979, mede a capacidade dos países para competirem com outras economias e a sua metodologia foi revista no ano passado para incluir a economia 4.0, relativa à nova geração digital.

Apesar de a posição se ter mantido estável, a pontuação atribuída a Portugal teve um ligeiro aumento (de 70,2 para 70,4), atingindo um nível semelhante ao de 2003, quando o país se encontrava na 25.ª posição.

Na apresentação dos resultados deste ano aos jornalistas hoje, o presidente da Associação para o Desenvolvimento da Engenharia (Proforum), Ilídio Serôdio, disse que os resultados do inquérito tiveram em conta as respostas de 150 empresários em Portugal, realizadas nos primeiros meses do ano.

Os indicadores, que chegaram a ser 114, atualmente foram reduzidos para 103, continuando inseridos os mesmos 12 pilares tradicionais (com algumas alterações de terminologia).

“Não houve qualquer país a ultrapassar Portugal, nem ultrapassámos qualquer outro. Assim, Portugal continua claramente nas 35 economias mais competitivas do mundo das 36 que constituíam os países que a inovação era o fator de maior desenvolvimento”, destacou o responsável.