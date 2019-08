Portugal emite hoje até 1.000 milhões em dívida a três e a 11 meses

Portugal vai hoje ao mercado para colocar até 1.000 milhões de euros em Bilhetes do Tesouro (BT) a três e a 11 meses, de acordo com a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP).

“O IGCP, E.P.E. vai realizar no próximo dia 21 de agosto pelas 10:30 horas dois leilões das linhas de BT com maturidades em novembro de 2019 (BT 22NOV2019) e em julho de 2020 (BT 17JUL2020)”, informou em 16 de agosto o IGCP.

Segundo a entidade liderada por Cristina Casalinho, os dois leilões têm um montante indicativo global entre 750 milhões e 1.000 milhões de euros.

No último leilão comparável, em 19 de junho, Portugal colocou 1.250 milhões de euros, montante máximo anunciado, em BT a três e a 11 meses, a taxas de juro ainda mais negativas nos dois prazos.

De acordo com a página do IGCP na agência Bloomberg, a 11 meses foram colocados 1.000 milhões de euros em BT à taxa de juro média de -0,395 por cento, mais negativa do que a registada em 17 de abril, quando foram colocados 950 milhões de euros a -0,368 por cento.

A três meses foram colocados, também em 19 de junho, 250 milhões de euros em BT à taxa média de -0,425 por cento, mais negativa do que a verificada em 17 de abril, quando foram colocados 300 milhões de euros a -0,415 por cento.

A procura atingiu 1.705 milhões de euros para os BT a 11 meses, 1,71 vezes superior ao montante colocado, e 775 milhões de euros para os BT a três meses, 3,10 vezes o montante colocado.