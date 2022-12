Nas Notícias Hospital de Matosinhos descobre larvas no ouvido de doente Por

Um homem de 64 anos dirigiu-se ao Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, com fortes dores nos ouvidos que se prolongavam há vários dias.

Consultado no serviço de otorrinolaringologista, o homem acabou por ser surpreendido quando os médicos lhe disseram que foram encontradas larvas no ouvido.

Este caso vem relatado no prestigiado New England Journal Of Medicine, citado pelo jornal brasileiro UOL, onde é relatada esta invulgar história.

O referido jornal, especializado em questões médicas, cita declarações do doente que se queixou ao corpo clínico de “dor, comichão (…) e hemorragia no ouvido esquerdo”.

De acordo com os médicos Catarina Rato e Gustavo Lopes, as “numerosas larvas” estavam a bloquear o canal auditivo do homem.

Os médicos acabaram por verificar também que os parasitas perfuraram parte do tímpano do ouvido do homem de 64 anos.

Segundo especialistas, este tipo de situação pode ocorrer em locais como boca, feridas abertas, couro cabeludo e orifícios naturais como orelha e nariz.

Clinicamente este tipo de infeção é conhecida por miíase e não foi relatado se o homem ficou com sequelas depois desta invulgar situação que lhe foi detetada no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.