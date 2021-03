Desporto Portugal derrota Luxemburgo e lidera grupo com os mesmos pontos que a Sérvia Por

A seleção nacional derrotou o Luxemburgo por 3-1, com golos de Diogo Jota, Ronaldo e João Palhinha, depois de Gerson Rodrigues ter aberto o marcador. Com este resultado, a equipa das quinas lidera o grupo A, de apuramento para o Mundial2022

Portugal derrotou o Luxemburgo por 3-1, nesta terça-feira, em jogo da terceira jornada do grupo A, apuramento para o Mundial2022, disputado no Stade Josy Barthel.

A equipa da casa colocou-se em vantagem aos 30 minutos, por intermédio de Gerson Rodrigues, mas nos últimos instantes da primeira parte Diogo Jota repôs a igualdade.

Já na segunda parte, Cristiano Ronaldo consumou a reviravolta, aos 51 minutos, com Palhinha a estrear-se a marcar pela seleção e a definir o resultado final, aos 79 minutos.

Com este resultado, a seleção lusa passa a somar sete pontos, tantos quantos a Sérvia. As duas seleções estão nos dois primeiros lugares do grupo A.

O Luxemburgo ocupa o terceiro posto, com três pontos e menos um jogo, sendo que Irlanda e Azerbaijão ainda não pontuaram.