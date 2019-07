Portugal defronta República da Irlanda à procura da 13.ª final no Europeu sub-19

A seleção portuguesa de futebol de sub-19, detentora do título, procura hoje chegar pela 13.ª vez e terceira consecutiva à final do campeonato da Europa da categoria, na meia-final com a República da Irlanda, em Erevan, na Arménia.

Os comandos de Filipe Ramos, que perseguem o quinto título no escalão, venceram o Grupo A sem derrotas, ao baterem a Itália (3-0) e a anfitriã Arménia (4-0) e, pelo meio, empatarem com a Espanha (1-1).

Portugal e República da Irlanda, que perdeu com a França (1-0), vencedora do Grupo B, empatou com a Noruega (1-1) e venceu a República da Irlanda (2-1), defrontam-se a partir das 15:00 (em Lisboa), em Erevan, onde, três horas depois, França e Espanha vão disputar a outra vaga na final.

Em 29 de julho de 2018, Portugal, comandado por Hélio Sousa, conquistou o quarto título europeu no escalão, depois dos arrebatados em 1961, 1994 e 1999, ao derrotar a Itália na final, por 4-3, após prolongamento.

O título alcançado em Seinajoki juntou-se aos três já somados pela equipa das ‘quinas’, o primeiro referente ao Torneio Internacional de Juniores e os outros dois na categoria de sub-18. Desde que, em 2002, a prova passou a ser de sub-19, Portugal perdeu as finais de 2003, 2014 e 2017.

O primeiro triunfo internacional foi selado com uma goleada frente à Polónia, por 4-0, em 08 de abril de 1961, com quatro golos de Serafim, no Estádio da Luz, em Lisboa, numa seleção comandada por David Sequerra e José Maria Pedroto.

Seguiu-se a conquista de 1991, em Espanha, orientada por Agostinho Oliveira, numa final decidida nas grandes penalidades (4-1, depois do empate 1-1 diante da Alemanha, na qual Rui Óscar empatou para a seleção lusa, aos 61 minutos, depois de Frank Gerster ter adiantado os germânicos, aos 34.

Oito anos depois, em 26 de julho de 1999, na Suécia, Portugal, novamente com Agostinho Oliveira como selecionador, impôs-se no jogo decisivo à Itália, por 1-0, graças a um golo do avançado João Paulo, aos 33 minutos, numa final em que a equipa das ‘quinas’ ficou em inferioridade numérica aos 63, com a expulsão, por acumulação de cartões amarelos, de Carlos Semedo.

– As finais de Portugal no Europeu da categoria:

Ano Data Categoria Local Jogo Resultado

2018 29/07 Europeu sub-19 Finlândia Portugal – Itália VITÓRIA (4-3 ap)

2017 16/07 Europeu sub-19 Geórgia Portugal – Inglaterra DERROTA (1-2)

2014 31/07 Europeu sub-19 Hungria Portugal – Alemanha DERROTA (0-1)

2003 26/07 Europeu sub-19 Liechtenstein Portugal – Itália DERROTA (0-2)

1999 26/07 Europeu sub-18 Suécia Portugal – Itália VITÓRIA (1-0)

1997 31/07 Europeu sub-18 Islândia Portugal – França DERROTA (0-1 ap, golo de ouro)

1994 31/07 Europeu sub-18 Espanha Portugal – Alemanha VITÓRIA (1-1 ap, 4-1 gp)

1992 25/07 Europeu sub-18 Alemanha Portugal – Turquia DERROTA (1-2 ap, golo de ouro)

1990 29/07 Europeu sub-18 Hungria Portugal – União Soviética DERROTA (0-0 ap, 2-4gp)

1988 27/07 Europeu sub-18 Checoslováquia Portugal – União Soviética DERROTA (1-3 ap)

1971 30/05 Tor. Int. Juniores Checoslováquia Portugal – Inglaterra DERROTA (0-3)

1961 08/04 Tor. Int. Juniores Portugal Portugal – Polónia VITÓRIA (4-0)