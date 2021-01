Nas Notícias Portugal com mais 102 mortos e 7502 casos do novo coronavírus Por

Portugal contabiliza este domingo mais 102 mortes e 7502 novos casos de infeção pela covid-19, anunciou a Direção-Geral da Saúde (DGS). É o terceiro dia consecutivo com mais de 100 vítimas mortais.

De acordo com o boletim epidemiológico de hoje, há 3770 doentes internados, mais 215 que ontem, e 588 em unidades de cuidados intensivos, mais 18 do que nas últimas 24 horas.

Dos novos casos, 2572 foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo, 2600 no Norte, 1362 no Centro, 373 no Alentejo e 285 no Algarve.

Nos arquipélagos, houve um aumento de 67 infeções na Madeira e 63 nos Açores.

Desde o início da pandemia, Portugal já contabilizou, no total, 7803 mortes e 483 689 casos de infeção.