“Podemos causar surpresa” defende Esapekka Lappi sobre o WRC 2020

Recém recrutado pela M-Sport Ford, depois do fim do programa da Citroën no Campeonato do Mundo de Ralis, Esapekka Lappi considera que a equipa pode causar uma surpresa esta época.

O finlandês está ciente de que a formação de Malcolm Wilson é menos favorita do que a Hyundai ou a Toyota, mas acredita que com um pouco de sorte e o forte investimento da Ford o Fiesta RS WRC pode causar ‘estragos’ em 2020.

Falando durante o salão Autosport em Birmingham (Reino Unido), Lappi mostrou-se esperançado em bons resultados, depois de perceber o potencial do Fiesta WRC em testes realizados recentemente nos Alpes franceses.

“A primeira impressão é de que é um carro fácil de guiar, pelo menos no asfalto, mesmo se esperamos condições difíceis em Monte Carlo, onde há muita mudanças das superfícies e das condições climatéricas”, referiu o finlandês.

Esapekka diz que na Citroën havia alguns problemas com os regimes de motor, mas no Ford acontece o oposto: “O torque é um pouco o oposto, é muito agradável, um pouco como no Toyota, mas quando se está em quinta ou sexta os regimes não são como no Citroën. Ganhamos mais nas baixas rotações mas perdemos nas altas. Mas penso que teremos um novo motor antes da Argentina, que resolverá estes problemas, e eles (equipa) dizem-me que será uma grande melhoria”.

“Isto é prometedor, por isso estou ansioso, porque acho que podemos causar surpresa Estou ansioso por esta nova aventura e excitado para ver o que podemos consegui. A M-Sport Ford tem uma paixão verdadeira pelos ralis e há muitos pilotos talentosos que estavam disponíveis para este lugar. Por isso estou muito contente por confiarem em nós e dando a mim e a Janne (Ferm, o navegador) uma oportunidade para mostramos o que valemos em 2020”, refere também.