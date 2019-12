PM israelita faz visita a Lisboa onde se reúne com chefe da diplomacia dos EUA

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, inicia hoje uma visita de dois dias a Lisboa, onde vai ter encontros com o seu homólogo português, António Costa, e com o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo.

“Será uma visita não oficial”, disse à Lusa uma fonte da embaixada de Israel em Portugal.

O jornal Jerusalem Post, que cita uma fonte do gabinete do primeiro-ministro israelita, avança que o foco da reunião entre Netanyahu e Pompeo deverá ser o Irão.

O jornal israelita admite que outros assuntos poderão ser abordados no encontro, incluindo a possível anexação do Vale do Jordão (parte oriental da Cisjordânia) e um pacto de defesa entre os Estados Unidos e Israel.

Quanto ao encontro com António Costa, fonte oficial do executivo português disse à Lusa que a reunião, marcada para esta quinta-feira, terá como tema central as relações bilaterais entre Portugal e Israel.

No início desta semana, segundo acrescenta o Jerusalem Post, foi relatado que Netanyahu estaria a planear uma deslocação a Londres para se encontrar com Pompeo e outros líderes internacionais, à margem da cimeira da NATO.

No entanto, o gabinete do primeiro-ministro israelita nunca anunciou oficialmente esta deslocação.

De acordo com o jornal, Netanyahu, que recentemente foi acusado pelo procurador-geral de Israel em três casos de corrupção, terá tido dificuldade em agendar encontros com alguns dos principais líderes europeus.