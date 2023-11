Kibutz e Israel: O que é kibutz e como funciona?

O que é kibutz? Essa palavra aparece com regularidade nas notícias, em especial quando se tratam de conflitos no território de Israel. Mas, afinal, o que é kibutz e como funciona?

O conflito entre Israel e Palestina tem longos anos, mas sempre que há um novo incidente surgem notícias que referem este termo. Como tal, há dúvidas que se levantam:

O que é kibutz na geografia?

Como é um kibutz em Israel?

Como surgiu o kibutz?

Onde ficam os kibutz?

Assim, vamos tentar entender o que é kibutz Israel, como funciona e qual a sua importância para a sociedade israelita.

O que é kibutz?

O kibutz, que no idioma hebraico pode significar “juntos” ou “reunião”, é uma comunidade agrária.

Estas comunidades assentam nos princípios do sionismo trabalhista, que é uma forma de socialismo que defende o direito à autodeterminação do povo judeu.

Portanto, é uma comunidade agrária onde os voluntários acreditam que o país do povo judeu é o antigo Reino de Israel, com território muito semelhante ao atual Estado de Israel.

Com o passar do tempo e o reconhecimento de Israel por vários países árabes, as comunidades deixaram de ser voluntárias e foram privatizadas.

Como surgiram estas comunidades?

As primeiras comunidades deste estilo foram fundadas em 1909 e 1910, muito antes da independência israelita.

Por outro lado, não podemos ignorar o contexto que facilitou o desenvolvimento destas comunidades em Israel. Afinal, existem mais de 500 kibutz.

Alguns refugiados provenientes da Europa, onde aumentava a onda de antissemitismo, encontraram abrigo perto do Mar da Galileia, num território que então pertencia ao Império Otomano.

Criados em guetos, esses refugiados não tinham qualquer experiência de lavoura. Nesse sentido, a produção agrícola virou a prioridade desses primeiros assentamentos.

Com a criação do Estado de Israel em maio de 1948, no rescaldo da II Guerra Mundial, o povo judeu sentiu-se isolado entre países árabes. Ainda por cima, os estados árabes não reconheciam Israel.

Em consequência, os voluntários deixaram de ser apenas agricultores: eles recebiam treino militar, funcionando como guarda avançada nos primeiros conflitos dos israelitas com os vizinhos árabes.

Onde ficam?

Assim, temos de reconsiderar o que é kibutz na geografia: estas comunidades passaram a funcionar como colonatos, ocupando território que era de Israel, mas também territórios que muitos países (especialmente os estados árabes) não reconheciam como israelita, mas sim como território palestiniano.

Na verdade, a maioria encontra-se localizada em torno da Faixa de Gaza, junto à fronteira com o Líbano e ao longo do rio Jordão.

Não por acaso, o ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023 teve como alvo várias comunidades destas junto à Faixa de Gaza.

Mais de um século após a fundação do primeiro kibutz, estas comunidades são ainda parte essencial da identidade israelita e do povo judaico.