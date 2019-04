‘Play-off’ da seleção de râguebi frente à Alemanha marcado para 15 de junho

A Federação Portuguesa de Râguebi (FPR) anunciou hoje que o ‘play-off’ de acesso ao primeiro escalão europeu, frente à Alemanha, foi agendado para o dia 15 de junho, em cidade alemã a determinar.

A revelação foi acompanhada da primeira convocatória para esse encontro, composta exclusivamente por jogadores que alinham em clubes nacionais, com uma nota a dar conta de que “os atletas que jogam em campeonatos fora de Portugal serão convocados posteriormente”.

A seleção portuguesa, que deverá, assim, contar com ‘reforços’ profissionais de campeonatos estrangeiros, poderá também disputar um encontro de preparação no dia 01 de junho, estando os responsáveis federativos, neste momento, à procura de um adversário que encaixe nos planos de preparação dos ‘lobos’.

Portugal, vencedor do ‘Europe Trophy’, precisa de vencer a Alemanha, última classificada do ‘Championship’, para recuperar um lugar no principal escalão europeu da modalidade, à exceção do torneio das Seis Nações.