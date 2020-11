Desporto Pinto da Costa sente-se mal durante funeral de Reinaldo Teles Por

Pinto da Costa sentiu-se mal durante o cortejo fúnebre de Reinado Teles, nesta sexta-feira. O presidente do FC Porto teve mesmo de receber assistência médica.

Após a indisposição súbita, Pinto da Costa foi encaminhado para o interior do Estádio do Dragão, de onde saiu pelo próprio pé, passada a indisposição do momento.

“É normal que não se tenha sentido tão bem num determinado momento”, confirmou Sérgio Conceição, destacando a ligação que Pinto da Costa tinha com Reinaldo Teles.

“Era uma pessoa que conhecia há muitos anos e tiveram um percurso juntos. Penso que está tudo bem com o presidente”, disse Sérgio Conceição em conferência de imprensa.

Com 82 anos, Pinto da Costa assistiu ao cortejo fúnebre de Reinaldo Teles que passou pelo Estádio do Dragão, não apenas pela zona da SAD mas também no museu, onde os Super Dragões prestaram um último adeus ao ‘tio’ como carinhosamente o apelidavam.

Reinaldo da Costa Teles Pinheiro nasceu em Paços de Ferreira, em 14 de fevereiro de 1950, e entrou no FC Porto aos 12 anos, através da secção de boxe, na qual somou os títulos de campeão regional (1971) e nacional (1973/74) da categoria de pesos médios.

Ao longo dos anos, o dirigente tornou-se numa das figuras mais relevantes da estrutura azul e branco, considerado por muitos como o ‘braço direito’ de Pinto da Costa.

Profundo conhecedor da realidade do emblema ‘azul e branco’, Reinaldo Teles foi desaparecendo dos holofotes mediáticos na última década e deixou a direção do clube, embora continuasse a pertencer à administração da SAD, como membro não executivo. Morreu na passada quarta-feira.