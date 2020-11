Nas Notícias Mais 67 mortos, 5444 novos infetados, mas uma descida no número de casos ativos Por

Boletim da Direção-Geral da Saúde dá conta de mais 67 vítimas mortais, 5444 novos infetados, mais internamentos, mas menos casos ativos.

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 67 mortos relacionados com a covid-19, sendo que há 5444 novos casos de infeção com o novo coronavírus, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta sexta-feira.

O documento revela que há agora mais 16 pessoas internadas (3208, no total) e mais 10 em unidades de cuidados intensivos (526, no total).

Outro dado relevante é uma descida do número de casos ativos: menos 125 do que o anterior boletim da DGS. Há agora 82 116 casos ativos.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 4276 óbitos e 285 838 casos de infeção.