Motociclismo Pilotos portugueses querem qualificação direta no Motocross das Nações Por

Sandro Peixe, Luís Outeiro e Hugo Basaúla estão embuídos com o espírito de luta no Motocross (MX) das Nações, que este fim de semana decorre em Assen, na Holanda.

Os três pilotos portugueses querem qualificar-se diretamente e assim figurar entre os maiores nomes da modalidade e as 19 seleções que hoje se apuram de maneira direta.

Após uma preparação intensa na Bélgica, onde abundam as pistas de motocross e o piso arenoso semelhante ao holandês, a equipa nacional instalou-se no ‘paddock’ do circuito de Assen, lado a lado com as restantes 33 seleções inscritas no evento.

Uma grelha reservada às 20 melhores equipas, após as mangas de qualificação, dará acesso à grande final, sendo que 19 formações se apuram diretamente e a 20ª equipa terá de vencer a final B, a realizar na manhã de domingo.

Portugal participa no Motocross das Nações desde 1994 de forma ininterrupta.

Desde então a equipa portuguesa conseguiu apurar-se diretamente por 17 ocasiões, algo que todos os 102 pilotos dos 34 países presentes vão procurar atingir, numa pista que sofreu algumas alterações no seu desenho, de forma a aumentar ainda mais o espetáculo no traçado, que tem 1700 metros de extensão e foi propositadamente criado para esta 37ª edição do Motocross das Nações.

0 PARTILHAS Partilhar Twitar