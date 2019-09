Liverpool segue imparável com a ‘ajuda’ do guarda-redes Dean Henderson

O vice-campeão inglês, o Liverpool, mantém uma campanha 100 por cento vitoriosa na Liga inglesa de futebol, depois de vencer hoje fora o ‘promovido’ Sheffield United, por 1-0.

Um golo solitário do holandês Wijnaldum deu o sétimo triunfo em sete jogos no campeonato aos ‘reds’, num jogo em que até estavam a sentir muitas dificuldades e acabou por ser desbloqueado com a ‘ajuda’ do guarda-redes contrário.

O remate de fora de área, aos 70 minutos, de Wijnaldum parecia estar controlado, mas Dean Henderson, internacional sub-21 por Inglaterra, deixou escapar a bola entre as pernas, quando se baixou para a agarrar.

O Liverpool tem agora mais oito pontos do que o campeão Manchester City, mas a equipa de Bernardo Silva ainda visita hoje o Everton, de Marco Silva e André Gomes.