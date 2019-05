Motores Pilotos da Skywalker Young Guns regressam à ação em Viana do Castelo Por

Lourenço Monteiro, João Gouveia, Noah Monteiro e José Pinheiro estão de novo em ação este fim de semana em Viana do Castelo, disputando a segunda prova do Troféu Rotax.

Esta participação dos quatro pilotos da Skywalker Young Guns é vista como uma preparação extra para a jornada do Campeonato de Portugal de Karting que terá lugar no traçado do Alto Minho.

Para além dessa corrida que está agendada para julho, há a intenção de sair do kartódromo situado nos arredores da praia da Amorosa com um bom resultado. Isto numa altura em que outro piloto da Skywalker Young Guns, está a competir além-fronteiras.

Com efeito, Rodrigo Seabra, o jovem piloto de oito anos, já está em Itália onde vai disputar a segunda prova da IAME Euro Series, dando continuidade ao seu programa desportivo e procurando manter-se na curva de evolução positiva que tem demonstrado este ano.