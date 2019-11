Motores Peugeot vai regressar ao ‘Mundial’ de Resistência e a Le Mans Por

A Peugeot fez saber que vai regressar ao Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) em 2022 e às 24 Horas de Le Mans em 2023.

O anúncio foi oficializado hoje em Lyon (França) e significa que o construtor de Sochaux irá construir um bólide para o novo regulamento ‘Hypercar’.

A Peugeot tinha deixado o WEC em 2012 por questões orçamentais, mas agora, após várias discussões internas o Comité Executivo do Grupo PSA (Peugeot, Citroën, DS e Opel/Vauxhall) deu ‘luz verde’ ao seu departamento de competição para relançar o programa dentro de dois anos.

Este ‘timming’ permitirá à marca do leão regressar às 24 Horas de Le Mans em 2023, já que a prova será a última da temporada de 2022/2023, sendo dado adquirido que o seu protótipo seguirá o regulamento Hyopercar e fará lembrar esteticamente os seus modelos de produção.

“Estou muito entusiasta com a ideia de mobilizar os talentos das minhas equipas apaixonadas pelo automobilismo e estou convencido de que saberão mais uma vez demonstrar a sua raça de vencer com este novo desafio”, reagiu Jean-Marc Finot.

O diretor da PSA Motorsport refere ainda: “Os peritos da nossa organização, enriquecidos pelas suas experiências nos campeonatos FIA, continuarão a dar o seu melhor para fazer ganhar as equipas financiadas pelas marcas do nosso Grupo”.

Por sua vez o chefe da Peugeot, referiu que este envolvimento tem muito a ver com o ADN da marca, “que colocou sempre a paixão do desporto automóvel no centro da sua ação”.

Para Jean-Phillipe Imparato “a evolução atual do WEC corresponde à transição que vivemos com a eletrificação que vivemos” na gama Peuegot, “colocando no mercado de produtos de alta performance eletrificados, personificados pelo Concept 508 Peugeot Sport Enginerred e desenvolvidos pela PSA Motorsort”.

A herança da marca de Sochaux no ‘Mundial’ de Resistência é enorme, como o provam os sucessos dos seu modelos 905 V10 em 1992 e 908 HDI em 2009.