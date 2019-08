Apresentações/Novidades Peugeot escolhe Portugal para apresentar os novos 208 e e-208 Por

Portugal vai receber novamente a apresentação mundial de um modelo automóvel. Desta vez foi a Peugeot que escolheu o nosso país para revelar os seus novos 208 e e-208.

Esta nova geração do utilitário da marca de Sochaux decorrerá de 23 de setembro a 18 de outubro, numa operação que implicará 700 jornalistas oriundos de 40 países e decorrerá entre os distritos de Lisboa e Setúbal.

No espaço de apenas sete anos é a sexta vez que a Peugeot escolhe Portugal para o lançamento de novos modelos, que para além da importância em termos de mercado automóvel tem um impacto económico enorme para o país e as regiões onde decorre.

Esta apresentação do novo modelo destinado ao segmento B, decorre menos de um mês antes do início da sua comercialização no mercado nacional, onde um tipo de automóvel destes representa uma das suas mais importantes ‘fatias’.

Nesta nova geração do 208, fica desde logo patente uma estética e linhas familiares plenas de arestas que já encontramos no mais recente 508, que traduz também a intenção da Peugeot em dotar este utilitário de novos padrões de qualidade, conforto e segurança, ao mesmo tempo que ‘rompe’ com alguma uniformização que atualmente caracteriza o segmento.

Percebe-se que este novo ‘leão’ se insere numa estratégia que prepara o utilizador para o futuro e para a condução autónoma. Uma subida de gama que se percebe no design exterior e interior. Esta diferenciação é percebida, por exemplo, no Peugeot i-Cockpit, com tecnologia 3D, que nos remete para uma nova experiência de condução.

O e-208 é um grande passo da marca no sentido das energias alternativas à gasolina ou diesel. Um automóvel 100% elétrico, que possui um motor com uma potência de 100kW (136cv), capaz de reações imediatas e que pode ser monitorizado pelo condutor a cada passo através das animações apresentadas no ecrã central em tempo real.

Este novo ‘elétrico’ da Peugeot dispõe de três modos de condução; Eco para otimização da economia, Normal para conforto melhorado e utilização do dia a dia, e Sport privilegiando performances e sensações.

Quanto a preços eles só deverão ser disponibilizados pelo importador da marca na altura da apresentação mundial do modelo.