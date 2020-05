Apresentações/Novidades Concept Car da Peugeot são um laboratório de ideias Por

Os ‘concept car’ da Peugeot não são um mero exercício de estilo. Têm a ver com uma estratégia da marca e uma visão daquilo que a longo prazo vai implementar nos seus modelos.

É um laboratório de ideias, que fomenta e inspira a sua visão estética e tecnológica. No fundo aquilo que os estilistas fazem quando preparam uma nova coleção que vai marcar a próxima estação ao nível da moda.

No caso da marca de Sochaux é uma clara identidade, que mistura uma graciosidade de linhas com a funcionalidade que deve presidir aos automóveis que futuramente irá lançar no mercado.

Em mais de dois séculos a Peugeot procura manter o seu ADN nos ‘concept car’ que idealiza. Têm dimensões realistas – a arquitetura e dimensões de rodas – e estão dotados de elementos que posteriormente encontramos nos veículos de produção.

Se formos ao ‘bau’ da marca do leão verificamos que o Quasar, criado em 1984, é o primeiro ‘concept car’ da casa francesa digno desse nome. Foi a primeira vez que engenheiros e designers tiveram ‘carta branca’, para criar um objeto fantástico sem quaisquer restrições industriais.

No Quasar foi Gerard Welter que projetou a carroçaria com base num esboço de Eric Berthet, num veículo que definiu o estilo do 205, lançado mais tarde no mercado. O interior, futurista para a época, foi projetado por Paul Bracq.

Apresentado no “Goodwood Festival of Speed”, no Reino Unido, o Peugeot Proxima era animado por um motor V6 biturbo de 680 CV. Com um motor semelhante, o Oxya seria cronometrado a 350 km/h no anel de velocidade de Nardo em 1988.

Já em 2010, o SR1 inaugurou uma nova era do design da marca, enquanto dois anos mais tarde o Onyx explorou matérias-primas como o cobre, ou a nova posição do emblema ao centro da grelha.

Outras tendências estéticas tornar-se-iam reais manifestos da marca, com ‘concepts’ como o 308 R Hybrid ou o 508 Peugeot Sport Engineered desenvolvidos em parceria com a Peugeot Sport. Este último foi a base para um modelo de produção, como foi o caso da ‘shooting break’ 306, para a Fase 2 do modelo, em 1999, do 20♥ para o 206 CC ou do Peugeot RCZ Concept para o coupé com o mesmo nome.